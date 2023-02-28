Зегер Сергей Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗегер Сергей Матвеевич

Зегер Сергей Матвеевич

avatar

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1868 по 1873
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1873 по 1888
Скопин, город Скопин, Рязанская область
Место жительства
С 1888 по 1891
Муром, округ Муром, Владимирская область
Место жительства
С 1891 по 1892
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С 1892 по 1916
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close