Зегер Сергей Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1868 по 1873
Место жительства
С 1873 по 1888
Скопин, город Скопин, Рязанская область
Место жительства
С 1888 по 1891
Муром, округ Муром, Владимирская область
Место жительства
С 1891 по 1892
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С 1892 по 1916
Смерть
Неизвестно