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Стуканских Александр
Стуканских Александр
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1956
Дата смерти
2012
Пол
Мужской
Отец
Стуканских Алексей
1927 г.р.
Мать
(Викторова) Прасковья
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1956
Отец:
Стуканских Алексей
Мать:
Прасковья
Смерть
2012
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