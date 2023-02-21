Стуканских Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стуканских Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1956

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: Стуканских Алексей

Мать: Прасковья

Смерть
2012
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