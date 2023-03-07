Кощеева Евдокия Симонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева Евдокия Симонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

До 1832

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Олимпиада Аврамова

Отец ребёнка: Кощеев Аврам Никифорович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Кощеев Иван Авраамов

Отец ребёнка: Кощеев Аврам Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Аврам Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1832
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