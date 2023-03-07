Кощеева Евдокия Симонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиДо 1832
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Олимпиада Аврамова
Отец ребёнка: Кощеев Аврам Никифорович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Кощеев Иван Авраамов
Отец ребёнка: Кощеев Аврам Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1832