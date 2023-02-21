Вязьмитин Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вязьмитин Виктор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1922

Дата смерти

10.05.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1949

Сын: Вязьмитин Валерий Викторович

Мать ребёнка: Вязьмитина Людмила Сергеевна

Тульская обл.
Смерть
10.05.1987
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Хованское кладбище
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