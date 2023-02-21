Вязьмитин Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1922
Дата смерти10.05.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1949
Сын: Вязьмитин Валерий Викторович
Мать ребёнка: Вязьмитина Людмила Сергеевна
Тульская обл.
Смерть
10.05.1987
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Хованское кладбище