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Стругов Николай

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Место рождения

Дуван, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

23.04.1917

Дата смерти

05.05.1998

Пол

Мужской

Отец

Около 1886 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1917

Отец: Стругов Павел

Мать: Стругова Надежда

Дуван, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
Неизвестно
Старший сержант Стругов Николай Павлович - участник великой отечественной войны. Призван в армию с 1939 по 1947 года. Воевал на Волховском, первом Белорусском и Дальневосточном фронтах в качестве снай... Показать все
Смерть
05.05.1998

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