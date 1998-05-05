Стругов Николай
Место рождения
Дата рождения23.04.1917
Дата смерти05.05.1998
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1917
Отец: Стругов Павел
Мать: Стругова Надежда
Военная служба
Неизвестно
Старший сержант Стругов Николай Павлович - участник великой отечественной войны. Призван в армию с 1939 по 1947 года. Воевал на Волховском, первом Белорусском и Дальневосточном фронтах в качестве снай... Показать все
Смерть
05.05.1998