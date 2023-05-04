Измайлова Хрдук Николаевна а — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Измайлова Хрдук Николаевна а

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1934

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1934

Отец: не указан

Мать: Измайлова Данбикэ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Измайлов Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Измайлов Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Измайлов Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Измайлов Яков

Рождение ребёнка
20.11.1961

Дочь: Леонтьева (Измайлова) Клавдия Яковлевна

Отец ребёнка: Измайлов Яков

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