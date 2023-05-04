Измайлова Хрдук Николаевна а
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1934
Отец: не указан
Мать: Измайлова Данбикэ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Измайлов Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Измайлов Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Измайлов Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Измайлов Яков
Рождение ребёнка
20.11.1961
Дочь: Леонтьева (Измайлова) Клавдия Яковлевна
Отец ребёнка: Измайлов Яков