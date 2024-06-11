Турукина (Содовина) Елена Кузьминична 1853 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТурукина (Содовина) Елена Кузьминична

Турукина (Содовина) Елена Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1874

Муж: Турукин Иван Александрович

Рождение ребёнка
01.01.1882

Дочь: Турукина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Турукин Иван Александрович

Рождение ребёнка
19.10.1889

Сын: Турукин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Турукин Иван Александрович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.