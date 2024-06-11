Турукина (Содовина) Елена Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1874
Рождение ребёнка
01.01.1882
Дочь: Турукина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Турукин Иван Александрович
Рождение ребёнка
19.10.1889
Отец ребёнка: Турукин Иван Александрович
Смерть
Неизвестно