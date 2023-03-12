Масленникова Матрена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масленникова Матрена Михайловна

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Место рождения

г. Белев Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Белев Тульская область
Рождение ребёнка
10.08.1885

Дочь: Гудкова Надежда Акимовна

Отец ребёнка: Масленников Аким Михайлович

г. Белев Тульской области
В свидетельстве о смерти, месторождение стоит г. Тула.
Смерть
Неизвестно
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