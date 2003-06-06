Упоров Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Упоров Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1937

Дата смерти

06.06.2003

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

1936 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1937

Отец: Упоров Николай Федорович

Мать: Упорова Федора Андрияновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Упорова (Агеева) Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Упорова (Агеева) Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
28.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Упорова (Агеева) Валентина Ивановна

Смерть
06.06.2003

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