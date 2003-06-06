Упоров Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1937
Дата смерти06.06.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Упорова (Агеева) Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Упорова (Агеева) Валентина Ивановна
Смерть
06.06.2003