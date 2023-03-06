(Денисенко) Елена Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Денисенко) Елена Валентиновна

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Место рождения

Орловка, Кеминский, Киргизия

Дата рождения

20.04.1971

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1971

Отец: Денисенко Валентин Петрович

Мать: Светлана Алексеевна

Орловка, Кеминский, Киргизия
Рождение ребёнка
25.02.1997

Дочь: Полина Николаевна

Отец ребёнка: Попиков Николай

Беловодское, Киргизия
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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