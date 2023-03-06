(Денисенко) Елена Валентиновна
Место рожденияОрловка, Кеминский, Киргизия
Дата рождения20.04.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1971
Отец: Денисенко Валентин Петрович
Мать: Светлана Алексеевна
Орловка, Кеминский, Киргизия
Рождение ребёнка
25.02.1997
Дочь: Полина Николаевна
Отец ребёнка: Попиков Николай
Беловодское, Киргизия
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
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Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно