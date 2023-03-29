Липнягова (Окунева) Лидия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: Окунев Павел Павлович
Мать: Окунева Дарья Фёдоровна
Рождение ребёнка
22.08.1968
Дочь: Липнягова Ирина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Липнягов Александр
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область