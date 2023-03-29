Липнягова (Окунева) Лидия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липнягова (Окунева) Лидия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Окунев Павел Павлович

Мать: Окунева Дарья Фёдоровна

Рождение ребёнка
22.08.1968

Дочь: Липнягова Ирина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Липнягов Александр

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
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