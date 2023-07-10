Етерская (Абрамова) Федосия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти11.12.1975
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Абрамов Федор Николаевич
Рождение ребёнка
1928
Сын: Етерский Василий Филатович
Отец ребёнка: Етерский Филат Никитович
Рождение ребёнка
15.07.1933
Отец ребёнка: Етерский Филат Никитович
Рождение ребёнка
24.07.1938
Дочь: Дубинина Раиса Филатовна
Отец ребёнка: Етерский Филат Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Етерский Филат Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пантелеева Валентина Филатовна
Ахматово, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
11.12.1975