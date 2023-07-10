Етерская (Абрамова) Федосия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Етерская (Абрамова) Федосия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

11.12.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Абрамов Федор Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Етерский Василий Филатович

Отец ребёнка: Етерский Филат Никитович

Рождение ребёнка
15.07.1933

Сын: Етерский Егор Филатович

Отец ребёнка: Етерский Филат Никитович

Рождение ребёнка
24.07.1938

Дочь: Дубинина Раиса Филатовна

Отец ребёнка: Етерский Филат Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Етерский Филат Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Етерский Петр Филатович

Отец ребёнка: Етерский Филат Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пантелеева Валентина Филатовна

Отец ребёнка: не указан

Ахматово, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
11.12.1975
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