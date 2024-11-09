Евдокия Михайлова 1820 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдокия Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1821 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Федоров

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Дмитрий Федоров

Отец ребёнка: Федор Федоров

Калистово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1840 ст.

Сын: Александр Федоров

Отец ребёнка: Федор Федоров

Калистово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.05.1846 ст.

Дочь: Елена Федорова

Отец ребёнка: Федор Федоров

Калистово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Ф.556.Оп.111.Д.516 Села Каллистово Г-на Злобина Крестьянин Федор Федоров и законная жена его Евдокия Михайловна. Воспреемники: того же села и г-на дворовый Михайло Иванов и двор.девка Марья Семенова
Смерть
Неизвестно

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