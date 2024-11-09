Евдокия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Федоров
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Дмитрий Федоров
Отец ребёнка: Федор Федоров
Рождение ребёнка
1840 ст.
Сын: Александр Федоров
Отец ребёнка: Федор Федоров
Рождение ребёнка
17.05.1846 ст.
Дочь: Елена Федорова
Отец ребёнка: Федор Федоров
Ф.556.Оп.111.Д.516 Села Каллистово Г-на Злобина Крестьянин Федор Федоров и законная жена его Евдокия Михайловна. Воспреемники: того же села и г-на дворовый Михайло Иванов и двор.девка Марья Семенова
Смерть
Неизвестно