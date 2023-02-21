Константинов Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинов Константин Иванович

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Место рождения

Варшава, Польша

Дата рождения

1819

Дата смерти

1871

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Варшава, Польша
Место жительства
С 1867
Николаев, Украина
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1871
Николаев, Украина
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