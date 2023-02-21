Константинов Константин Иванович
Место рожденияВаршава, Польша
Дата рождения1819
Дата смерти1871
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Варшава, Польша
Место жительства
С 1867
Николаев, Украина
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1871
Николаев, Украина