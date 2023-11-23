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Матвей Прокопьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1800 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья Козмина

Рождение ребёнка
1817

Сын: Андрей Матвеев

Мать ребёнка: Лукерья Козмина

ГАЯО фонд 230 опись 1 дело 8253Ведомость по благочинию г.Р-Борисоглебска Благовещенской церкви священника Иллариона за 1822гс. Богословское на ПогостеДиакон Матвей Прокопьев 31жена его Лукия Козмина 2... Показать все
Рождение ребёнка
1820

Сын: Петр Матвеев

Мать ребёнка: Лукерья Козмина

ГАЯО фонд 230 опись 1 дело 8253Ведомость по благочинию г.Р-Борисоглебска Благовещенской церкви священника Иллариона за 1822гс. Богословское на ПогостеДиакон Матвей Прокопьев 31жена его Лукия Козмина 2... Показать все
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Анна Матвеева

Мать ребёнка: Лукерья Козмина

ГАЯО фонд 230 опись 1 дело 8253Ведомость по благочинию г.Р-Борисоглебска Благовещенской церкви священника Иллариона за 1822гс. Богословское на ПогостеДиакон Матвей Прокопьев 31жена его Лукия Козмина 2... Показать все
Смерть
Неизвестно

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