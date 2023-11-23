Матвей Прокопьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья Козмина
Рождение ребёнка
1817
Сын: Андрей Матвеев
Мать ребёнка: Лукерья Козмина
ГАЯО фонд 230 опись 1 дело 8253Ведомость по благочинию г.Р-Борисоглебска Благовещенской церкви священника Иллариона за 1822гс. Богословское на ПогостеДиакон Матвей Прокопьев 31жена его Лукия Козмина 2... Показать все
Рождение ребёнка
1820
Сын: Петр Матвеев
Мать ребёнка: Лукерья Козмина
ГАЯО фонд 230 опись 1 дело 8253Ведомость по благочинию г.Р-Борисоглебска Благовещенской церкви священника Иллариона за 1822гс. Богословское на ПогостеДиакон Матвей Прокопьев 31жена его Лукия Козмина 2... Показать все
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Анна Матвеева
Мать ребёнка: Лукерья Козмина
ГАЯО фонд 230 опись 1 дело 8253Ведомость по благочинию г.Р-Борисоглебска Благовещенской церкви священника Иллариона за 1822гс. Богословское на ПогостеДиакон Матвей Прокопьев 31жена его Лукия Козмина 2... Показать все
Смерть
Неизвестно