Елисеева-Ахметьянова Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1983
Рождение ребёнка
19.05.2007
Сын: Ахметьянов Юнир Рушанович
Отец ребёнка: Ахметьянов Рушан Ягфарович
Рождение ребёнка
28.05.2012
Сын: Ахметьянов Тимур Рушанович
Отец ребёнка: Ахметьянов Рушан Ягфарович
Рождение ребёнка
26.12.2014
Дочь: Ахметьянова Светлана Рушановна
Отец ребёнка: Ахметьянов Рушан Ягфарович
Рождение ребёнка
19.01.2018
Сын: Ахметьянов Динар Рушанович
Отец ребёнка: Ахметьянов Рушан Ягфарович
Бракосочетание
Неизвестно