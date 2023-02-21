Елисеева-Ахметьянова Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева-Ахметьянова Ирина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1983

Отец: Елисеев Владимир Николаевич

Мать: Елисеева Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
19.05.2007

Сын: Ахметьянов Юнир Рушанович

Отец ребёнка: Ахметьянов Рушан Ягфарович

Рождение ребёнка
28.05.2012

Сын: Ахметьянов Тимур Рушанович

Отец ребёнка: Ахметьянов Рушан Ягфарович

Рождение ребёнка
26.12.2014

Дочь: Ахметьянова Светлана Рушановна

Отец ребёнка: Ахметьянов Рушан Ягфарович

Рождение ребёнка
19.01.2018

Сын: Ахметьянов Динар Рушанович

Отец ребёнка: Ахметьянов Рушан Ягфарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахметьянов Рушан Ягфарович

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