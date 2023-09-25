Миронова (Кайдарова) Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1957
Отец: Дуля Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.1978
Дочь: Плотникова (Миронова) Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Миронов Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.12.1979
Дочь: Тимошина (Миронова) Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Миронов Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
29.03.1982
Дочь: Трофимова (Миронова) Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Миронов Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.11.1984
Дочь: Миронова Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: Миронов Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.07.1987
Дочь: Иванова (Миронова) Алёна Сергеевна
Отец ребёнка: Миронов Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.07.1991
Отец ребёнка: Миронов Сергей Дмитриевич