Ноздрин Даниил Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1863
Сын: Ноздрин Андрей Даниилович
Мать ребёнка: Ноздрина Васса Ларионовна
Рождение ребёнка
16.02.1864 ст.
Сын: Ноздрин Поликарп Даниилович
Мать ребёнка: Ноздрина Васса Ларионовна
22. 16 февраля родился, 21 февраля 1864 г. крещён Поликарп. Родители: деревни Шапочкиной крестьянин Даниил Яковлев Ноздрин и законная жена его Васса Ларионова; оба православные. Восприемники: Дании... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно