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Ноздрин Даниил Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ноздрин Яков Степанович

Мать: Ноздрина Ульяна Васильевна

Рождение ребёнка
До 1863

Сын: Ноздрин Андрей Даниилович

Мать ребёнка: Ноздрина Васса Ларионовна

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
16.02.1864 ст.

Сын: Ноздрин Поликарп Даниилович

Мать ребёнка: Ноздрина Васса Ларионовна

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
22. 16 февраля родился, 21 февраля 1864 г. крещён Поликарп. Родители: деревни Шапочкиной крестьянин Даниил Яковлев Ноздрин и законная жена его Васса Ларионова; оба православные. Восприемники: Дании... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ноздрина Васса Ларионовна

Смерть
Неизвестно
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