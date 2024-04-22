Марфа Петрова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Рождение ребёнка
Около 1779
Отец ребёнка: Сафон Кузьмин (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Прасковья Сафонова (Вна)
Отец ребёнка: Сафон Кузьмин (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Катерина Сафонова (Вна)
Отец ребёнка: Сафон Кузьмин (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Анна Сафонова (Вна)
Отец ребёнка: Сафон Кузьмин (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Афимья Сафонова (Вна)
Отец ребёнка: Сафон Кузьмин (Ич)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сафон Кузьмин (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно