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Марфа Петрова (Вна)

Место рождения

Лямово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1748 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Лямово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Спиридон Сафонов (Ич)

Отец ребёнка: Сафон Кузьмин (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Прасковья Сафонова (Вна)

Отец ребёнка: Сафон Кузьмин (Ич)

Лямово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Катерина Сафонова (Вна)

Отец ребёнка: Сафон Кузьмин (Ич)

Лямово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Анна Сафонова (Вна)

Отец ребёнка: Сафон Кузьмин (Ич)

Лямово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Афимья Сафонова (Вна)

Отец ребёнка: Сафон Кузьмин (Ич)

Лямово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафон Кузьмин (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лямово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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