Новожилов Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Новожилов Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1865
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Новожилова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Новожилова Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Новожилова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Новожилова Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Новожилов Николай Иванович
Мать ребёнка: Новожилова Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Новожилов Александр Иванович
Мать ребёнка: Новожилова Елизавета Александровна
Смерть
Неизвестно