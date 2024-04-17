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Новожилов Иван Андреевич

Место рождения

Побоище, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Новожилов Андрей

Мать: не указана

Побоище, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1865

Жена: Новожилова Елизавета Александровна

Побоище, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Новожилова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Новожилова Елизавета Александровна

Побоище, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Новожилова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Новожилова Елизавета Александровна

Побоище, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1875

Сын: Новожилов Николай Иванович

Мать ребёнка: Новожилова Елизавета Александровна

Побоище, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1879

Сын: Новожилов Александр Иванович

Мать ребёнка: Новожилова Елизавета Александровна

Побоище, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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