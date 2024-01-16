Перевозкина (Морова) Нелли Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевозкина (Морова) Нелли Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1940

Отец: Моров Анатолий Владимирович

Мать: Морова Овсянникова Елизавета Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перевозкин Александр Егорович

Отец ребёнка: Перевозкин Егор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перевозкин Андрей Егорович

Отец ребёнка: Перевозкин Егор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перевозкин Алексей Егорович

Отец ребёнка: Перевозкин Егор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перевозкин Сергей Егорович

Отец ребёнка: Перевозкин Егор Иванович

Рождение ребёнка
07.09.1961

Сын: Перевозкин Сергей Егорович

Отец ребёнка: Перевозкин Егор Иванович

Смерть
Неизвестно

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