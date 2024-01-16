Перевозкина (Морова) Нелли Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перевозкин Александр Егорович
Отец ребёнка: Перевозкин Егор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перевозкин Андрей Егорович
Отец ребёнка: Перевозкин Егор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перевозкин Алексей Егорович
Отец ребёнка: Перевозкин Егор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перевозкин Сергей Егорович
Отец ребёнка: Перевозкин Егор Иванович
Рождение ребёнка
07.09.1961
Сын: Перевозкин Сергей Егорович
Отец ребёнка: Перевозкин Егор Иванович
Смерть
Неизвестно