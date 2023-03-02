Поляков Артём — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляков Артём

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1933

Сын: Поляков Василий Артёмович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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