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Сюндюков Юмагул Галиевич

Место рождения

Buzdyak. Bashkortostan. Russia. Юмагул мурза Сюндюков. Тамга - Римская цифра lll. Жена: 1-я Мархибиямал. 2-я Сруямал Габдулмажитовна Габидуллина.

Дата рождения

1847

Дата смерти

1894

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Сюндюков Гали Ясачный Татарин Гумарович

Мать: Сюндюкова Нурбика

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сюндюкова Махбубямал Габдултахировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сюндюкова Рахима Амирхановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Кутуева) Сружамал

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Чанборисова (Сюндюкова) Шамселииса Юмагулловна

Мать ребёнка: Сюндюкова Махбубямал Габдултахировна

Рождение ребёнка
03.07.1875

Сын: Сюндюков Сахибгарей Юмагулович

Мать ребёнка: Сюндюкова Махбубямал Габдултахировна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Сюндюков Бахтияр Юмагулович

Мать ребёнка: Сюндюкова Махбубямал Габдултахировна

Рождение ребёнка
10.07.1880

Дочь: Кутушева (Сюндюкова) Зульхиба Юмагулловна

Мать ребёнка: Сюндюкова Махбубямал Габдултахировна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Сюндюков ?

Мать ребёнка: Сюндюкова Махбубямал Габдултахировна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Сюндюков Ахметьян Юмагулович

Мать ребёнка: Сюндюкова Махбубямал Габдултахировна

Рождение ребёнка
06.04.1894

Сын: Сюндюков Нигмадьян Юмагуллович

Мать ребёнка: (Кутуева) Сружамал

Смерть
1894

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