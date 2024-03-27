Сюндюков Юмагул Галиевич
Место рожденияBuzdyak. Bashkortostan. Russia. Юмагул мурза Сюндюков. Тамга - Римская цифра lll. Жена: 1-я Мархибиямал. 2-я Сруямал Габдулмажитовна Габидуллина.
Дата рождения1847
Дата смерти1894
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1847
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Кутуева) Сружамал
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Чанборисова (Сюндюкова) Шамселииса Юмагулловна
Мать ребёнка: Сюндюкова Махбубямал Габдултахировна
Рождение ребёнка
03.07.1875
Сын: Сюндюков Сахибгарей Юмагулович
Мать ребёнка: Сюндюкова Махбубямал Габдултахировна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Сюндюков Бахтияр Юмагулович
Мать ребёнка: Сюндюкова Махбубямал Габдултахировна
Рождение ребёнка
10.07.1880
Дочь: Кутушева (Сюндюкова) Зульхиба Юмагулловна
Мать ребёнка: Сюндюкова Махбубямал Габдултахировна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Сюндюков ?
Мать ребёнка: Сюндюкова Махбубямал Габдултахировна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Сюндюков Ахметьян Юмагулович
Мать ребёнка: Сюндюкова Махбубямал Габдултахировна
Рождение ребёнка
06.04.1894
Сын: Сюндюков Нигмадьян Юмагуллович
Мать ребёнка: (Кутуева) Сружамал