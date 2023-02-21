Семенов Никифор Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменов Никифор Семенович

Семенов Никифор Семенович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Васильев Семен Васильевич

Мать: Васильева Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Улитта Никифоровна

Мать ребёнка: Семенова Анна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Мирон Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Анна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close