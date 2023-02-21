Семенов Никифор Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: Васильев Семен Васильевич
Мать: Васильева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Улитта Никифоровна
Мать ребёнка: Семенова Анна
Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Мирон Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семенова Анна
Смерть
Неизвестно