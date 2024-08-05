Попович Дмитрий Стефанович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти04.06.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Попович Стефан
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Попович (Цыган Vel Грабовская) Фёкла Леонтьевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Шмилык (Попович) Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Попович (Цыган Vel Грабовская) Фёкла Леонтьевна
Рождение ребёнка
1860
Рождение ребёнка
1862
Дочь: (Попович) Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Попович (Цыган Vel Грабовская) Фёкла Леонтьевна
Рождение ребёнка
16.11.1866
Сын: Попович Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Попович (Цыган Vel Грабовская) Фёкла Леонтьевна
Рождение ребёнка
02.09.1870
Мать ребёнка: Попович (Цыган Vel Грабовская) Фёкла Леонтьевна
Смерть
04.06.1873
Причина смерти: от черной оспы