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Попович Дмитрий Стефанович

Место рождения

Ямна Гурна

Дата рождения

1815

Дата смерти

04.06.1873

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Попович Стефан

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попович Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Попович (Цыган Vel Грабовская) Фёкла Леонтьевна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Шмилык (Попович) Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Попович (Цыган Vel Грабовская) Фёкла Леонтьевна

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Процык (Попович) Юстиния Дмитриевна

Мать ребёнка: Попович (Цыган Vel Грабовская) Фёкла Леонтьевна

Рождение ребёнка
1862

Дочь: (Попович) Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Попович (Цыган Vel Грабовская) Фёкла Леонтьевна

Рождение ребёнка
16.11.1866

Сын: Попович Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Попович (Цыган Vel Грабовская) Фёкла Леонтьевна

Рождение ребёнка
02.09.1870

Сын: Попович Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Попович (Цыган Vel Грабовская) Фёкла Леонтьевна

Смерть
04.06.1873
Причина смерти: от черной оспы

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