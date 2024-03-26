Машанова Зинаида Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машанова Зинаида Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1936

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1962

Дочь: Беляева Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Машанов Василий Павлинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корчевская Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Машанов Василий Павлинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселева Вера Васильевна

Отец ребёнка: Машанов Василий Павлинович

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