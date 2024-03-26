Машанова Зинаида Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.07.1962
Дочь: Беляева Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Машанов Василий Павлинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корчевская Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Машанов Василий Павлинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселева Вера Васильевна
Отец ребёнка: Машанов Василий Павлинович