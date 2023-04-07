Антип Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смерти1771
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Григорий Агапович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1731
Сын: Василий Антипович
Мать ребёнка: Елена Дементьевна
Рождение ребёнка
1736
Сын: Федор Антипович
Мать ребёнка: Елена Дементьевна
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Татьяна Антиповна
Мать ребёнка: Елена Дементьевна
Рождение ребёнка
1748
Сын: Федор Антипович
Мать ребёнка: Елена Дементьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Дементьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евфимия
Смерть
1771