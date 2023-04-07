Антип Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтип Григорьевич

Антип Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

1771

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Григорий Агапович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Василий Антипович

Мать ребёнка: Елена Дементьевна

Рождение ребёнка
1736

Сын: Федор Антипович

Мать ребёнка: Елена Дементьевна

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Татьяна Антиповна

Мать ребёнка: Елена Дементьевна

Рождение ребёнка
1748

Сын: Федор Антипович

Мать ребёнка: Елена Дементьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Дементьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евфимия

Смерть
1771
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close