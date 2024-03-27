Федосов Павел
Место рождения
Дата рождения14.02.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1858
Отец: Федосов Прокопий
Мать: Федосова Пелагея
Бракосочетание
04.10.1876
Жена: Федосова Мария
Рождение ребёнка
22.09.1877
Рождение ребёнка
30.03.1889
Рождение ребёнка
04.05.1894
Рождение ребёнка
03.09.1895
Сын: Федосов Иосиф
Мать ребёнка: Федосова Мария
Рождение ребёнка
09.12.1897
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Федосова Мария
Смерть
Неизвестно