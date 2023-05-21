Пертуева Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Пертуев Иван Никанович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Пертуева Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Пертуев Иван Никанович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Пертуева Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Пертуев Иван Никанович
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Пертуев Иван Никанович
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно