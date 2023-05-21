Пертуева Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПертуева Евдокия Яковлевна

Пертуева Евдокия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пертуев Иван Никанович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Пертуев Василий Иванович

Отец ребёнка: Пертуев Иван Никанович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Пертуева Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Пертуев Иван Никанович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Пертуева Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Пертуев Иван Никанович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1840

Сын: Пертуев Иван Иванович

Отец ребёнка: Пертуев Иван Никанович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.