Кривич (Путятина) Нина (Неонила) Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривич (Путятина) Нина (Неонила) Тихоновна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

04.04.1901

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1901

Отец: Путятин Тихон Софронович

Мать: Путятина (Карпенко) Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривич Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Омельченко (Кривич) Вера Николаевна

Отец ребёнка: Кривич Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривич Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Кривич Николай Иванович

Рождение ребёнка
09.05.1925

Сын: Кривич Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Кривич Николай Иванович

Смерть
1989

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