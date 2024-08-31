Кривич (Путятина) Нина (Неонила) Тихоновна
Место рожденияБердянск
Дата рождения04.04.1901
Дата смерти1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1901
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Омельченко (Кривич) Вера Николаевна
Отец ребёнка: Кривич Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривич Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Кривич Николай Иванович
Рождение ребёнка
09.05.1925
Отец ребёнка: Кривич Николай Иванович
Смерть
1989