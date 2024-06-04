Безрукавый Виталий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1993
Дочь: (Безрукавая) Елена Витальевна
Мать ребёнка: Безрукавая (Бакулина) Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
1998
Сын: Безрукавый Иван Витальевич
Мать ребёнка: Безрукавая (Бакулина) Ольга Владимировна