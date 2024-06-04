Безрукавый Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безрукавый Виталий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1970

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безрукавая (Бакулина) Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
1993

Дочь: (Безрукавая) Елена Витальевна

Мать ребёнка: Безрукавая (Бакулина) Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
1998

Сын: Безрукавый Иван Витальевич

Мать ребёнка: Безрукавая (Бакулина) Ольга Владимировна

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