Герасимова (Шиле) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова (Шиле) Мария Яковлевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

Между 1830 и 1842

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1830 и 1842

Отец: Шиле Яков Христиан

Мать: Schiele (Gene (Geue)) Julie Amalie

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Между 1860 и 1863

Муж: Герасимов Иван Иванович

Рождение ребёнка
?.07.1863

Дочь: (Герасимова) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Герасимов Иван Иванович

Рождение ребёнка
29.06.1869

Дочь: (Герасимова) Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Герасимов Иван Иванович

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