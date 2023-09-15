Герасимова (Шиле) Мария Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1830 и 1842
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1830 и 1842
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Между 1860 и 1863
Рождение ребёнка
?.07.1863
Дочь: (Герасимова) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Герасимов Иван Иванович
Рождение ребёнка
29.06.1869
Дочь: (Герасимова) Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Герасимов Иван Иванович