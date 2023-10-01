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Павлова Анастасия Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

1920

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Павлов Василий Васильев

Отец ребёнка: Павлов Василий Лукич

Кизино, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Павлова Параскева Васильева

Отец ребёнка: Павлов Василий Лукич

Кизино, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Павлова Нина Васильева

Отец ребёнка: Павлов Василий Лукич

Кизино, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Василий Лукич

Кизино, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1920
Кизино, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
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