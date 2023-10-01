Павлова Анастасия Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Павлов Василий Лукич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Павлова Параскева Васильева
Отец ребёнка: Павлов Василий Лукич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Павлова Нина Васильева
Отец ребёнка: Павлов Василий Лукич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павлов Василий Лукич
Смерть
1920