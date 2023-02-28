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Ильяшенко (Коломиец) Ирина Николаевна
Ильяшенко (Коломиец) Ирина Николаевна
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Место рождения
Днепр
, Дніпропетровська область
Дата рождения
19.05.1970
Пол
Женский
Отец
Коломиец Николай Иванович
1943 г.р.
Мать
Порубаймих Лариса Дмитриевна
1947 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1970
Отец:
Коломиец Николай Иванович
Мать:
Порубаймих Лариса Дмитриевна
Днепр
, Дніпропетровська область
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