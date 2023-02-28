Ильяшенко (Коломиец) Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильяшенко (Коломиец) Ирина Николаевна

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Место рождения

Днепр, Дніпропетровська область

Дата рождения

19.05.1970

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1970

Отец: Коломиец Николай Иванович

Мать: Порубаймих Лариса Дмитриевна

Днепр, Дніпропетровська область
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