Нуждин Петр Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нуждин Петр Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нуждин Андрей Филиппович

Мать: Любовь Семеновна (Степанова)

Рождение ребёнка
17.11.1889

Дочь: Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Дарья Степанова

Рождение ребёнка
19.03.1913

Дочь: Клавдия Петровна

Мать ребёнка: Дарья Степанова

Рождение ребёнка
24.09.1915

Сын: Иуидин Сергей Петрович

Мать ребёнка: Дарья Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нуждин Борис Петрович

Мать ребёнка: Дарья Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Степанова

Смерть
Неизвестно
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