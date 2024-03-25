Нуждин Петр Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.11.1889
Дочь: Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Дарья Степанова
Рождение ребёнка
19.03.1913
Дочь: Клавдия Петровна
Мать ребёнка: Дарья Степанова
Рождение ребёнка
24.09.1915
Мать ребёнка: Дарья Степанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дарья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Степанова
Смерть
Неизвестно