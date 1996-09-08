Бондаренко Лена Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко Лена Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1925

Дата смерти

08.09.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1964

Дочь: Капелюшная Марина Владимировна

Отец ребёнка: Бондаренко Владимир Григорьевич

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондаренко Владимир Григорьевич

Смерть
08.09.1996
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