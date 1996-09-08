Бондаренко Лена Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1925
Дата смерти08.09.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1964
Дочь: Капелюшная Марина Владимировна
Отец ребёнка: Бондаренко Владимир Григорьевич
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.09.1996