Суслова (Суслова) Варвара Сергеевна
Место рожденияКрапивинцы (Малый Лунгуш)
Дата рождения12.12.1921
Дата смерти20.01.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1921
Крапивинцы (Малый Лунгуш)
Рождение ребёнка
20.09.1947
Дочь: Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Барыбин Андрей Александрович
Рождение ребёнка
08.02.1950
Дочь: Галина Андреевна
Отец ребёнка: Барыбин Андрей Александрович
Мурино, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.12.1951
Дочь: Нина Андреевна
Отец ребёнка: Барыбин Андрей Александрович
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.01.2005
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно