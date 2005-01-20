Суслова (Суслова) Варвара Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслова (Суслова) Варвара Сергеевна

Место рождения

Крапивинцы (Малый Лунгуш)

Дата рождения

12.12.1921

Дата смерти

20.01.2005

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1921

Отец: Суслов Сергей Андреевич

Мать: Лаетина Епистимия Иосифовна

Крапивинцы (Малый Лунгуш)
Рождение ребёнка
20.09.1947

Дочь: Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Барыбин Андрей Александрович

Рождение ребёнка
08.02.1950

Дочь: Галина Андреевна

Отец ребёнка: Барыбин Андрей Александрович

Мурино, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.12.1951

Дочь: Нина Андреевна

Отец ребёнка: Барыбин Андрей Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барыбин Андрей Александрович

Смерть
20.01.2005
Курск, город Курск, Курская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Курск, город Курск, Курская область
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