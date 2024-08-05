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Ковальский Валентин Михайлович

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Место рождения

Зелёное, Астраханский район, Акмолинская область

Дата рождения

08.07.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1971

Отец: Ковальский Михаил Кондратьевич

Мать: Ковальская (Близнюк) Елена Васильевна

Зелёное, Астраханский район, Акмолинская область
Бракосочетание
12.06.1992

Жена: Ковальская (Иванчихина) Елена Андреевна

Рождение ребёнка
08.01.1993

Сын: Ковальский Сергей Валентинович

Мать ребёнка: Ковальская (Иванчихина) Елена Андреевна

Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
Рождение ребёнка
16.06.2000

Дочь: Ковальская Наталья Валентиновна

Мать ребёнка: Ковальская (Иванчихина) Елена Андреевна

Кубинка, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
05.03.2022

Жена: Ковальская (Сорокина) Марина Юрьевна

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