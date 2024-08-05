Ковальский Валентин Михайлович
Место рождения
Дата рождения08.07.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1971
Бракосочетание
12.06.1992
Рождение ребёнка
08.01.1993
Сын: Ковальский Сергей Валентинович
Мать ребёнка: Ковальская (Иванчихина) Елена Андреевна
Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
Рождение ребёнка
16.06.2000
Дочь: Ковальская Наталья Валентиновна
Мать ребёнка: Ковальская (Иванчихина) Елена Андреевна
Кубинка, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
05.03.2022