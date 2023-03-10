Авдотья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Кирей Антонов

Отец ребёнка: Антон Кондратьев

Рождение ребёнка
1777

Сын: Влас Антонов

Отец ребёнка: Антон Кондратьев

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Саламанида Антонова

Отец ребёнка: Антон Кондратьев

Рождение ребёнка
1781

Сын: Иван Антонов

Отец ребёнка: Антон Кондратьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Кондратьев

Смерть
Неизвестно
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