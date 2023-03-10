Авдотья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Кирей Антонов
Отец ребёнка: Антон Кондратьев
Рождение ребёнка
1777
Сын: Влас Антонов
Отец ребёнка: Антон Кондратьев
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Саламанида Антонова
Отец ребёнка: Антон Кондратьев
Рождение ребёнка
1781
Сын: Иван Антонов
Отец ребёнка: Антон Кондратьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Кондратьев
Смерть
Неизвестно