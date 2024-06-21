Гаврилов Юлия Генадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гаврилов Николай Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Степановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елисей Степанович
Отец ребёнка: не указан