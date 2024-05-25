Загаврина Анна Арсеньевна
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1861
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Загаврин Федор Иванович
Рождение ребёнка
1868
Сын: Загаврин Михаил Федорович
Отец ребёнка: Загаврин Федор Иванович
Рождение ребёнка
?.05.1878 ст.
Сын: Загаврин Василий Федорович
Отец ребёнка: Загаврин Федор Иванович
Смерть
Неизвестно