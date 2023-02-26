Доронина (Нефёдова) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доронина (Нефёдова) Надежда Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1952

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1983

Дочь: Колодий Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Доронин Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доронин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доронин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Доронин Николай Михайлович

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