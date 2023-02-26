Доронина (Нефёдова) Надежда Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1983
Дочь: Колодий Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Доронин Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Доронин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Доронин Николай Михайлович