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(Малахова) Пелагея Самойлова
(Малахова) Пелагея Самойлова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1833
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Малахов Самойла Прохоров
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец:
Малахов Самойла Прохоров
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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