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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Аркадьевна
Отец ребёнка: Королёв Аркадий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Королёв Виталий Аркадьевич
Отец ребёнка: Королёв Аркадий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Королёв Александр Аркадьевич
Отец ребёнка: Королёв Аркадий Ефимович