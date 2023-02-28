Эйдензон Израиль Абрамович
Место рождения
Дата рождения10.12.1909
Дата смерти11.07.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1909
Отец: Эйдензон Абрам Яковлевич
Мать: Драч Хана Лея Давидовна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Эйдензон Владимир Израйлович
Мать ребёнка: Ангелина Зина Никитична
г. Гурьев, Казахская ССР
Рождение ребёнка
13.04.1937
Сын: Эйдензон Леонид Израйлович
Мать ребёнка: Ангелина Зина Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ангелина Зина Никитична
Смерть
11.07.1971
г. Гурьев, Казахская ССР