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Эйдензон Израиль Абрамович

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Место рождения

Донецк

Дата рождения

10.12.1909

Дата смерти

11.07.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1909

Отец: Эйдензон Абрам Яковлевич

Мать: Драч Хана Лея Давидовна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Эйдензон Владимир Израйлович

Мать ребёнка: Ангелина Зина Никитична

г. Гурьев, Казахская ССР
Рождение ребёнка
13.04.1937

Сын: Эйдензон Леонид Израйлович

Мать ребёнка: Ангелина Зина Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ангелина Зина Никитична

Смерть
11.07.1971
г. Гурьев, Казахская ССР
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