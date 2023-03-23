Скольченкова Лариса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.2012
Дочь: Скольченкова Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Скольченков Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скольченков Захар Сергеевич
Отец ребёнка: Скольченков Сергей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно