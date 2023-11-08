Финогенова Марья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1832
Сын: Финогенов Михаил мл. Петров
Отец ребёнка: Финогенов Петр Казмин
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Александра Петрова
Отец ребёнка: Финогенов Петр Казмин
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Финогенов Петр Казмин
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Финогенов Петр Казмин
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Финогенов Петр Казмин
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Татьяна Петрова
Отец ребёнка: Финогенов Петр Казмин
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно