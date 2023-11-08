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Финогенова Марья Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Финогенов Михаил мл. Петров

Отец ребёнка: Финогенов Петр Казмин

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Александра Петрова

Отец ребёнка: Финогенов Петр Казмин

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Финогенов Дмитрий Петров

Отец ребёнка: Финогенов Петр Казмин

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Финогенов Иван Петров

Отец ребёнка: Финогенов Петр Казмин

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Финогенов Михаил Петров

Отец ребёнка: Финогенов Петр Казмин

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Татьяна Петрова

Отец ребёнка: Финогенов Петр Казмин

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Финогенов Петр Казмин

Место жительства
Неизвестно
Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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