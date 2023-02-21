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Приходько Иван Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

31.07.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Приходько Александра Петровна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Спивакова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Приходько Александра Петровна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Волкова Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Приходько Александра Петровна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Спивакова Федора Ивановна

Мать ребёнка: Приходько Александра Петровна

Рождение ребёнка
13.01.1914

Дочь: Грамм Меланья Ивановна

Мать ребёнка: Приходько Александра Петровна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Гасило Мария Ивановна

Мать ребёнка: Приходько Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Приходько Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Приходько Александра Петровна

Смерть
31.07.1958
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