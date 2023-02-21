Приходько Иван Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти31.07.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Приходько Александра Петровна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Спивакова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Приходько Александра Петровна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Волкова Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Приходько Александра Петровна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Спивакова Федора Ивановна
Мать ребёнка: Приходько Александра Петровна
Рождение ребёнка
13.01.1914
Дочь: Грамм Меланья Ивановна
Мать ребёнка: Приходько Александра Петровна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Гасило Мария Ивановна
Мать ребёнка: Приходько Александра Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Приходько Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Приходько Александра Петровна
Смерть
31.07.1958