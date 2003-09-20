Белоножкин Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелоножкин Иван Егорович

Белоножкин Иван Егорович

avatar

Место рождения

Шевлягинский, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

28.08.1930

Дата смерти

Около 20.09.2003

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1930

Отец: Белоножкин Егор Егорович

Мать: Белоножкина (Плеханова) Александра Ивановна

Шевлягинский, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Около 1990
Чекулино, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
Около 1990
Чекулино, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Председатель Хохловского сельского совета
Смерть
Около 20.09.2003
Год примерный. Возможно, 2004 или 2005

Мы используем куки для улучшения работы сайта.