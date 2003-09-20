Белоножкин Иван Егорович
Место рождения
Дата рождения28.08.1930
Дата смертиОколо 20.09.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Около 1990
Работа или профессия
Около 1990
Председатель Хохловского сельского совета
Смерть
Около 20.09.2003
Год примерный. Возможно, 2004 или 2005