Шеффель (Schaeffel) Иосиф (Josephus)
Место рожденияЭнтсайм, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения1679
Дата смерти13.05.1739
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679
Отец: Шеффель Генрих
Мать: не указана
Энтсайм, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
30.09.1709
Жена: Руфф Мария Ева
Стундвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шеффель Анна Ева
Мать ребёнка: Руфф Мария Ева
Смерть
13.05.1739
Ашбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция