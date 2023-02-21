Шеффель (Schaeffel) Иосиф (Josephus) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеффель (Schaeffel) Иосиф (Josephus)

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Место рождения

Энтсайм, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

1679

Дата смерти

13.05.1739

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679

Отец: Шеффель Генрих

Мать: не указана

Энтсайм, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
30.09.1709

Жена: Руфф Мария Ева

Стундвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шеффель Анна Ева

Мать ребёнка: Руфф Мария Ева

Смерть
13.05.1739
Ашбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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